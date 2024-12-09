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Жеребина Наталья Матвеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жеребина Наталья Матвеевна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12425
Роль персоны
Умерш.
Дата события
23.01.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
23.01.1921
Возраст (лет)
65
Причина смерти
тиф брюшной
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Жеребина Наталья Матвеевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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