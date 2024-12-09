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Грибков Павел Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Грибков Павел Гаврилович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12420
Роль персоны
Умерш.
Дата события
24.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
красноармеец
Н.П. приписки кратко
Смоленская губерния, Гжатский уезд д. Андреевская
Дата смерти
24.12.1920
Возраст (лет)
22
Причина смерти
воспаление легких
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Грибков Павел Гаврилович, красноармеец (Смоленская губерния, Гжатский уезд д. Андреевская)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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