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Чевардина Анна Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардина Анна Федоровна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12418
Роль персоны
Умерш.
Дата события
19.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
19.12.1920
Возраст (лет)
57
Причина смерти
чахотка
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Чевардина Анна Федоровна
Муж умерш. - Чевардин Михаил Николаевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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