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Курдаков Иван Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курдаков Иван Михайлович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12408
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
31.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
31.10.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Курдакова Агафья Игнатьевна
Муж умерш. - Курдаков Иван Михайлович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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