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Гуляева Екатерина Прокопьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гуляева Екатерина Прокопьевна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12390
Роль персоны
Умерш.
Дата события
06.08.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
06.08.1920
Возраст (лет)
2
Причина смерти
скарлатина
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Гуляева Екатерина Прокопьевна
Отец умерш. - Гуляев Прокопий Андреевич, гражданин (Аратское с.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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