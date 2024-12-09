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Уренцев Михаил Константинович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцев Михаил Константинович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12388
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
02.08.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата смерти
02.08.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Уренцева Анна Петровна
Муж умерш. - Уренцев Михаил Константинович, гражданин (Мясникова Казарма д.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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