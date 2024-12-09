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Дрожженикова Евдокия Андреевна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дрожженикова Евдокия Андреевна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12377
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
10.07.1920
Возраст (лет)
23
Причина смерти
туберкулез
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Дрожженикова Евдокия Андреевна (1 жена)
Муж умерш. - Дрожжеников Николай Иванович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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