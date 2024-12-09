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Горшков Василий Антониевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Василий Антониевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12372
Роль персоны
Умерш.
Дата события
28.06.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
28.06.1920
Возраст (лет)
14
Причина смерти
воспаление почек
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Горшков Василий Антониевич
Отец умерш. - Горшков Антоний Иванович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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