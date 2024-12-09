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Дрожжеников Николай Иванович (Дроженников)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дрожжеников Николай Иванович (Дроженников)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12371
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
29.06.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
29.06.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Дрожженикова Мария Николаевна (Дроженникова)
Отец умерш. - Дрожжеников Николай Иванович (Дроженников), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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