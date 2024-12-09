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Сухойкина Мария Яковлевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сухойкина Мария Яковлевна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12367
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
13.06.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
13.06.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Сухойкин Андрей (незак. ?)
Мать умерш. - Сухойкина Мария Яковлевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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