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Ширшов Петр Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ширшов Петр Гаврилович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12365
Роль персоны
Умерш.
Дата события
07.06.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
07.06.1920
Возраст (лет)
80
Причина смерти
старость
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Ширшов Петр Гаврилович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1838
07.06.1920
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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