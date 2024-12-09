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Артихович Павел Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Артихович Павел Гаврилович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12357
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
21.05.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Гродненская губерния,Брест-Литовский уезд д. Колодно
Дата смерти
21.05.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Артихович Ольга Павловна
Отец умерш. - Артихович Павел Гаврилович, гражданин (Гродненская губерния,Брест-Литовский уезд д. Колодно)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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