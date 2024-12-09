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Станькевич Михаил Болеславич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Станькевич Михаил Болеславич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12355
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
18.05.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Уфа г.
Дата смерти
18.05.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Станькевич Мария Дмитриевна (1 жена)
Муж умерш. - Станькевич Михаил Болеславич, гражданин (Уфа г.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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