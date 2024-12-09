Чевардин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧевардин Сергей Иванович

Чевардин Сергей Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Сергей Иванович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12342
Роль персоны
Умерш.
Дата события
29.04.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
29.04.1920
Возраст (лет)
72
Причина смерти
паралич сердца
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Чевардин Сергей Иванович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.