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Уренцева Евдокия Зиновьевна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцева Евдокия Зиновьевна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12338
Роль персоны
Умерш.
Дата события
22.04.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
22.04.1920
Возраст (лет)
55
Причина смерти
туберкулез легких
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Уренцева Евдокия Зиновьевна (1 жена)
Муж умерш. - Уренцев Петр Георгиевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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