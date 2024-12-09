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Волков Николай Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волков Николай Андреевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12331
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.04.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
18.04.1920
Возраст (лет)
11
Причина смерти
самоубился от разрыва бомбы
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Волков Николай Андреевич
Отец умерш. - Волков Андрей Михайлович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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