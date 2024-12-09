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Полталов Григорий Антонович (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Полталов Григорий Антонович (Ф - ?)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12328
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
14.04.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Вятская губерния, Елабужский уезд Бамышевская вол. д. Русский Курок
Дата смерти
14.04.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Полталова Евдокия Давидовна (1 жена) (Ф - ?)
Муж умерш. - Полталов Григорий Антонович (Ф - ?), гражданин (Вятская губерния, Елабужский уезд Бамышевская вол. д. Русский Курок)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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