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Барматина Таисия Порфириевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Барматина Таисия Порфириевна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12326
Роль персоны
Умерш.
Дата события
03.04.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
03.04.1920
Возраст (месяцев)
11
Причина смерти
понос
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Барматина Таисия Порфириевна
Отец умерш. - Барматин Порфирий Григорьевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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