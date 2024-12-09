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Рыков Георгий Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рыков Георгий Михайлович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12321
Роль персоны
Умерш.
Дата события
26.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
26.03.1920
Возраст (месяцев)
11
Причина смерти
воспаление легких
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Рыков Георгий Михайлович
Отец умерш. - Рыков Михаил Мих., гражданин (Аша-Балашевский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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