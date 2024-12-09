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Рыков Михаил Мих.

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рыков Михаил Мих.
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12321
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
26.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Аша-Балашевский завод
Дата смерти
26.03.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Рыков Георгий Михайлович
Отец умерш. - Рыков Михаил Мих., гражданин (Аша-Балашевский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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