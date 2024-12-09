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Жук Михаил Харитонович (О - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жук Михаил Харитонович (О - ?)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12319
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
25.03.1920
Возраст (лет)
1,5
Причина смерти
воспаление легких
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Жук Михаил Харитонович (О - ?)
Отец умерш. - Жук Харитон Ульянович ?, гражданин (Гродненская губерния,Брест-Литовский уезд д. Ужики)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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