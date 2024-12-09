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Марамзин Иван Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Марамзин Иван Михайлович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12311
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
08.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Вятская губерния, Уржумский уезд д. Марамзино
Дата смерти
08.03.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Марамзин Григорий Иванович
Отец умерш. - Марамзин Иван Михайлович, гражданин (Вятская губерния, Уржумский уезд д. Марамзино)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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