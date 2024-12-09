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Гришечко Григорий Леонтьевич (Гремечко)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гришечко Григорий Леонтьевич (Гремечко)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12306
Роль персоны
Умерш.
Дата события
29.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Гродненская губерния,Слонимский уезд д. Полоцк
Дата смерти
29.02.1920
Возраст (лет)
60
Причина смерти
катар жел.
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Гришечко Григорий Леонтьевич (Гремечко), гражданин (Гродненская губерния,Слонимский уезд д. Полоцк)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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