Чевардин Сергей Иванович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Чевардин Сергей Иванович
- Тип записи
- о смерти
- Номер в справочнике
- 12304
- Роль персоны
- Муж умерш.
- Дата события
- 27.02.1920
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- гражданин
- Н.П. приписки кратко
- Симский завод
- Дата смерти
- 27.02.1920
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
- Полная запись
- Умерш. - Чевардина Феодосия Ивановна (1 жена)
Муж умерш. - Чевардин Сергей Иванович, гражданин (Симский завод)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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