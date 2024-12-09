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Супрунюк Феодора Семеновна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Супрунюк Феодора Семеновна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12296
Роль персоны
Умерш.
Дата события
19.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
19.02.1920
Возраст (лет)
40
Причина смерти
тиф сыпной
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Супрунюк Феодора Семеновна (1 жена)
Муж умерш. - Супрунюк Михаил Мартынович, гражданин (Гродненская губерния,Бельский уезд Павловская вол. с. Рабол????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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