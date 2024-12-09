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Супрунюк Михаил Мартынович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Супрунюк Михаил Мартынович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12296
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
19.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Гродненская губерния,Бельский уезд Павловская вол. с. Рабол????
Дата смерти
19.02.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Супрунюк Феодора Семеновна (1 жена)
Муж умерш. - Супрунюк Михаил Мартынович, гражданин (Гродненская губерния,Бельский уезд Павловская вол. с. Рабол????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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