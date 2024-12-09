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Сиденев Тихон Дмитриевич (Седенев)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сиденев Тихон Дмитриевич (Седенев)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12293
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
17.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
17.02.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Сиденева Прасковья Емельяновна (1 жена) (Седенева)
Муж умерш. - Сиденев Тихон Дмитриевич (Седенев), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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