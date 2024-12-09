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Быкова Дарья Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Быкова Дарья Ивановна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12291
Роль персоны
Умерш.
Дата события
14.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
14.02.1920
Возраст (лет)
72
Причина смерти
ослаб. сердца
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Быкова Дарья Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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