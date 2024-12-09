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Бокулович Николай Федорович (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Бокулович Николай Федорович (Ф - ?)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12285
Роль персоны
Умерш.
Дата события
07.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Гродненская губерния,Брестский уезд Вовчинская вол. д. Колодно
Дата смерти
07.02.1920
Возраст (лет)
58
Причина смерти
неразборчиво
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Бокулович Николай Федорович (Ф - ?), гражданин (Гродненская губерния,Брестский уезд Вовчинская вол. д. Колодно)
Умерш. - Мартынов Платоний Стефанович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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