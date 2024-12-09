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Тюрина Татьяна Ивановна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тюрина Татьяна Ивановна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12279
Роль персоны
Умерш.
Дата события
03.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
03.02.1920
Возраст (лет)
47
Причина смерти
отравление
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Тюрина Татьяна Ивановна (1 жена)
Муж умерш. - Тюрин Алексей Матвеевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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