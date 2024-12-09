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Напалков Георгий Антониевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Георгий Антониевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12278
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
04.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
04.02.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Напалков Григорий Георгиевич
Отец умерш. - Напалков Георгий Антониевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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