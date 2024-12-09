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Зайцева Клавдия Афанасьевна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Клавдия Афанасьевна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12275
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.02.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
01.02.1920
Возраст (лет)
36
Причина смерти
тиф сыпной
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Зайцева Клавдия Афанасьевна (1 жена)
Муж умерш. - Зайцев Елисей Васильевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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