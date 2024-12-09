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Жеребина Екатерина Петровна (2 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жеребина Екатерина Петровна (2 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12256
Роль персоны
Умерш.
Дата события
22.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
22.01.1920
Возраст (лет)
20
Причина смерти
неразборчиво
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Жеребина Екатерина Петровна (2 жена)
Муж умерш. - Жеребин Никита Павлович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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