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Рудаков Иван Филиппович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рудаков Иван Филиппович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12233
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
09.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
09.01.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Рудакова Зоя Ивановна
Отец умерш. - Рудаков Иван Филиппович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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