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Соловова Мария Васильевна (2 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Соловова Мария Васильевна (2 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12202
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
25.12.1919
Возраст (лет)
42
Причина смерти
тиф сыпной
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Соловова Мария Васильевна (2 жена)
Муж умерш. - Соловов Стефан Никитич, гражданин (Самарская губерния, Ново-Костическая вол. с. Ново-Костичи)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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