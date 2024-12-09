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Соловов Стефан Никитич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Соловов Стефан Никитич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12202
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
25.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Самарская губерния, Ново-Костическая вол. с. Ново-Костичи
Дата смерти
25.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Соловова Мария Васильевна (2 жена)
Муж умерш. - Соловов Стефан Никитич, гражданин (Самарская губерния, Ново-Костическая вол. с. Ново-Костичи)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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