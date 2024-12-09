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Чевардина Стефанида Евдокимовна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардина Стефанида Евдокимовна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12195
Роль персоны
Умерш.
Дата события
23.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
23.12.1919
Возраст (лет)
55
Причина смерти
тиф
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Чевардина Стефанида Евдокимовна (1 жена)
Муж умерш. - Чевардин Иван Назарович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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