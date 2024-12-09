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Масленников Прокопий Афанасьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Прокопий Афанасьевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12194
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
22.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
22.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Масленникова Марина Прокопьевна
Отец умерш. - Масленников Прокопий Афанасьевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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