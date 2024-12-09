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Марамзина Евдокия Григорьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Марамзина Евдокия Григорьевна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12163
Роль персоны
Умерш.
Дата события
12.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Вятская губерния, Уржумский уезд
Дата смерти
12.12.1919
Возраст (лет)
34
Причина смерти
после родов
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Марамзина Евдокия Григорьевна, жена гражданина (Вятская губерния, Уржумский уезд)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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