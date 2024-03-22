Комлева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомлева Анастасия Ивановна

Комлева Анастасия Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлева Анастасия Ивановна
Тип записи
о смерти
Номер записи
12151
Роль персоны
Умерш.
Дата события
07.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
07.12.1919
Возраст (лет)
13
Причина смерти
оспа
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Комлева Анастасия Ивановна
Отец умерш. - Комлев Иван Евфимович, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close