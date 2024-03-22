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Пашков Федор Иосифович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашков Федор Иосифович
Тип записи
о смерти
Номер записи
12142
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
01.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
01.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Пашкова Мария Федоровна
Отец умерш. - Пашков Федор Иосифович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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