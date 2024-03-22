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Сепурыгина Клавдия Александровна (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сепурыгина Клавдия Александровна (Ф - ?)
Тип записи
о смерти
Номер записи
12125
Роль персоны
Умерш.
Дата события
24.11.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
????
Дата смерти
24.11.1919
Причина смерти
тиф сыпной
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Сепурыгина Клавдия Александровна (Ф - ?), жена гражданина (????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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