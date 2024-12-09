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Федеряев Илья Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Федеряев Илья Михайлович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12119
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
22.11.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Миньярский завод
Дата смерти
22.11.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Федеряев Павел Ильич
Отец умерш. - Федеряев Илья Михайлович, гражданин (Миньярский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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