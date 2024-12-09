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Сиденева Татьяна Даниловна (2 жена

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сиденева Татьяна Даниловна (2 жена
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12108
Роль персоны
Умерш.
Дата события
19.11.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
19.11.1919
Возраст (лет)
48
Причина смерти
тиф сыпной
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Сиденева Татьяна Даниловна (2 жена
Муж умерш. - Сиденев Константин Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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