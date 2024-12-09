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Кузнецов Георгий Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Георгий Матвеевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12107
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.11.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
18.11.1919
Возраст (лет)
1,5
Причина смерти
оспа
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Кузнецов Георгий Матвеевич
Отец умерш. - Кузнецов Матвей Гаврилович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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