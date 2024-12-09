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Новоженин Сергей Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Новоженин Сергей Васильевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12096
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
15.11.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Самарская губерния, Самарский уезд Александровская вол. с. Александровка
Дата смерти
15.11.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Новоженина Екатерина Сергеевна
Отец умерш. - Новоженин Сергей Васильевич, гражданин (Самарская губерния, Самарский уезд Александровская вол. с. Александровка)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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