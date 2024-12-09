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Курдакова/Шашкова Агрипина Адриановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курдакова/Шашкова Агрипина Адриановна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12090
Роль персоны
Невеста
Дата события
02.11.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
02.11.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Курдаков П. С. (ИО - ?), гражданин (Симский завод)
Невеста - Курдакова/Шашкова Агрипина Адриановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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