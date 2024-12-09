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Турова/Лаптева Анастасия Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Турова/Лаптева Анастасия Петровна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12089
Роль персоны
Невеста
Дата события
26.10.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
26.10.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Туров Николай Ана????, гражданин (Симский завод)
Невеста - Турова/Лаптева Анастасия Петровна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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