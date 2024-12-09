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Куренкова/Масленникова Татьяна Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Куренкова/Масленникова Татьяна Андреевна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12085
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.10.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
09.10.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Куренков Василий Евдокимович, гражданин (Симский завод)
Невеста - Куренкова/Масленникова Татьяна Андреевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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