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Дунаева/Енбекова Анна Мартиновна (3 брак)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дунаева/Енбекова Анна Мартиновна (3 брак)
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12084
Роль персоны
Невеста
Дата события
02.10.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
02.10.1922
Возраст (лет)
55
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Дунаев Григорий Егорович, гражданин (????)
Невеста - Дунаева/Енбекова Анна Мартиновна (3 брак), вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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